Жительницу Суздаля будут судить за истязание своего 7-летнего сына

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Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы поселка Содышки Суздальского района в истязании своего 7-летнего ребенка.

Было установлено, что в 2024 году женщина жила в квартире вместе со своей матерью и тремя детьми. Систематически она била своего сына веником, связывала ему руки за то, что он брал еду без разрешения. Регулярно выпивая, женщина не следила за ребенком. Она не организовывала правильное питание сына с учетом имеющегося заболевания сахарным диабетом, ограничивала ребенка в еде, рассказывают в областной прокуратуре.

В ноябре 2024 года она выгнала сына раздетым и без обуви в неотапливаемое хозяйственное помещение без освещения. Там его случайно обнаружил местный житель, находившийся у женщины в гостях. Он сообщил об увиденном продавцу магазина, которая забрала мальчика к себе домой и вызвала полицию. При его обследовании в больнице на голове, теле и конечностях были выявлены множественные кровоподтеки и ссадины различной давности, сообщают в СУ СКР по Владимирской области.

Семья ранее состояла на профилактическом учете, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. В ходе следствия она призналась, что била ребенка.

Сейчас дети содержатся в детских учреждениях. Женщина лишена родительских прав.

Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.