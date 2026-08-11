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НовостиОбщество11 августа 2026 9:47

Во Владимире серийный вор велосипедов маскировался под собачника

Мужчину, укравшего более 10 велосипедов, заключили под стражу
Виктория СУХОВА
фото с сайта УМВД по Владимирской области

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Во Владимире полицейские вычислили и задержали серийного вора велосипедов. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

По данным оперативников, мужчина брал с собой на дело собаку своей сожительницы. Под видом человека, гуляющего с питомцем, он заходил во дворы чужих домов, проникал в подъезды и похищал оставленные там велосипеды.

В Судогду подозреваемый приехал на украденном велосипеде. Там он заметил более новую модель, оставленную без присмотра на улице, пересел на неё, а затем зашёл в ближайший шиномонтаж и похитил оттуда 13 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.

На счету вора более 10 краж двухколёсных транспортных средств. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. На мужчину завели уголовные дела.

На допросе он признался, что сдавал украденные велосипеды в комиссионные магазины или продавал прохожим на улице по заниженной цене. Сейчас он находится под стражей.

Полицейские изъяли часть велосипедов - ведётся работа по их возврату владельцам.