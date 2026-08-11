В Суздальском округе ремонтируют дорогу "Владимир - Переславль-Залесский"

Фото: ГБУ «Владупрадор».

В Суздальском округе продолжается обновление дороги "Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский", сообщает Правительство Владимирской области. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» здесь модернизируют участок протяжённостью 4,8 км – от деревни Масленка до села Новоалександрово.

Дорожники уже отфрезеровали старое покрытие и уложили нижний слой асфальтобетона. Осталось положить верхний слой. Сейчас работы ведутся в районе поворота на село Горицы. Дорожные рабочие используют асфальтобетон марки «ЩМА-16», который имеет более высокую стойкость к колейности. Этот состав применяется на автомагистралях с высокой интенсивностью движения и большими нагрузками. После укладки покрытия и укрепления обочин щебнем будет производиться расклинцовка обочин асфальтогранулятом.

На объекте задействованы асфальтоукладчик, три катка, самосвалы и другая техника, а также бригада дорожных рабочих. Срок завершения работ на объекте – 20 августа.