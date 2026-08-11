Во Владимирской области ветераны СВО имеют право на углубленную диспансеризацию

Фото: ФЗО по Владимирской области.

В региональном отделении Государственного фонда «Защитники Отечества» рассказали, что во Владимирской области ветераны СВО имеют право на углублённую диспансеризацию.

Во Владимирской области диспансеризация проводится во всех государственных медицинских учреждениях, в каждом назначен сотрудник, отвечающий за медицинское сопровождение ветеранов спецоперации. В прошлом году в нашем регионе диспансеризацию прошли 673 воина. После диагностики, сдачи анализов 245 ветеранов СВО находятся в режиме постоянного наблюдения и лечения. По результатам диспансеризации на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение направлено более 200 обследованных защитников.

Во Владимирской области ветеранам также предоставлена возможность пройти санаторно-курортное лечение за счёт областного бюджета. Этой мерой поддержки могут воспользоваться добровольцы, участвовавшие в СВО, и демобилизованные военнослужащие, не проходившие санаторно-курортное лечение по линии Социального фонда России. Предусмотрено получение сертификата номиналом 109 тысяч рублей на прохождение лечения.