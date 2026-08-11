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НовостиОбщество11 августа 2026 8:13

Во владимирском Минздраве рассказали об итогах проверки в онкоцентре

В учреждении были выявлены многочисленные нарушения
Виктория СУХОВА
фото Минздрава Владимирской области

фото Минздрава Владимирской области

Недавно исполняющей обязанности главного врача Областного онкодиспансера назначили Ольгу Добрынину, которая также является главврачом ОКБ.

Такое решение региональный Минздрав объяснил тем, что руководитель онкодиспансера Григорий Лазарев с мая находится на больничном. А сейчас ведомство опубликовало результаты проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, которые выявили многочисленные нарушения.

В частности, учреждение отказывало в приеме пациентов из районов, а сами специалисты учреждения в районные больницы не посещали. Также возникали сложности после лечения: не было налажено полноценное диспансерное наблюдение, не анализировались причины тяжёлых исходов и смертельных случаев после химиотерапии. Кроме того, диспансер не выполнял приказы Минздрава области по передаче лекарств в районные центры онкологической помощи.

Проверка Росздравнадзора показала, что врачи диспансера недостаточно взаимодействуют с онкологами в районах.

В Минздраве региона утверждают, что о существующих проблемах знал руководитель диспансера, но никаких мер не предпринимал. В ведомстве подчеркивают, что вопреки слухам, онкодиспансер не собираются объединять с другими медучреждениями.