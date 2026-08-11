Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 8 процентов

. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области по сравнению с прошлой неделей выросла заболеваемость ОРВИ на 8 процентов.

За медпомощью в больницы региона обратились 3457 человек, в учреждения Владимира – 910. Рост заболеваемости в всех возрастных группах, отмечают в областном Управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 315 исследований. Были выявлены: РС-вирусы, риновирусы.

Также выросла заболеваемость коронавирусом. С 3 по 9 августа было лабораторно подтверждено 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 3 - в Ковровском районе, 1 - в Гусь-Хрустальном районею Все случаи протекали в форме острой респираторной инфекции.