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НовостиОбщество11 августа 2026 7:00

Житель Собинского района ради поездки в отпуск оплатил миллионный долг

После погашения задолженности мужчина смог отправиться на море
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Собинского района планировал провести отпуск на море вместе с супругой, однако осуществить планы мешала крупная задолженность в размере более 1 миллиона рублей.

Исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов Собинского района. Чтобы побудить мужчину оплатить долг, ему ограничили выезд за пределы России. Узнав, что из-за действующего ограничения поездка может не состояться, должник оперативно нашел необходимую сумму и полностью погасил задолженность.

После оплаты судебный пристав отменил действующее ограничение, и житель региона смог отправиться в долгожданное путешествие.