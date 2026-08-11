Во Владимире легковой автомобиль врезался в автобус городского маршрута

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Как сообщает Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, дорожно-транспортное происшествие случилось 10 августа в 8.00 у дома №149 садов «Энергетик».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле Кобальт» при выезде с второстепенной дороги не уступил автобусу марки «ЛиАЗ», ехавшему по городскому маршруту №29С.

В результате столкновения легкие травмы получил 23-летний водитель автобуса. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.