Под Петушками незаконно построили туристическую стоянку в природном заказнике

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Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Петушках суд приговорил мужчину к взысканию более 4 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного особо охраняемой природной территории.

Данный мужчина, как было установлено на суде, построил туристическую стоянку на территории природного заказника регионального значения «Крутовский». А это является нарушением режима особо охраняемой природной территории. Причем стоянка была немаленькой. Ее площадь составила 1000 квадратных метров. На ней, по заявлению прокуратуры, он возвел некие "объекты инфраструктуры для организации отдыха граждан". Скорее всего беседки.

Из-за этого береговая линия озера Грибовское была загрязнена. Также от действий предпринимателя пострадали местный ландшафт и близлежащий лес. Ущерб оценили на сумму более 4 млн рублей. Ее прокуратура и требовала возместить в рамках судебного разбирательства. Требования прокурора были удовлетворены. Осталось дождаться, когда деньги будут переведены.