Во Владимире двое мужчин сдавали экзамен в ГАИ при помощи микронаушника

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор 43-летнему местному жителю, который обвинялся в незаконном сбыте специальных технических средств для негласного получения информации.

Судом установлено, что владимирец имел шпионское оборудование, и в интернете разместил объявление о том, что может помочь успешно сдать экзамен на права в Госавтоинспекции.

В 2025 году к нему обратился 47-летний владимирец, который был лишен водительского удостоверения и собирался пересдавать экзамен в ГАИ.

Мужчина получил от автора объявления микронаушник, радиостанцию и радиопередатчик, которые закрепили на тело экзаменуемого скотчем, и закрыли сверху одеждой, в том числе футболкой с пуговицей, в которую была вмонтирована камера.

Суть заключалась в том, что помощник сидел неподалеку от здания ГАИ и диктовал экзаменуемому ответы, видя их на экране через камеру. Но обман вскрыли сотрудники Госавтоинспекции, обратившие внимание не неестественные размеры одежды.

Также закончилась провалом попытка сдать по похожей схеме экзамен для 40-летнего мужчины, у которого в ГАИ заметили торчащие из-под одежды провода.

Результаты экзаменов аннулировали, а все трое оказались на скамье подсудимых за сбыт и приобретение шпионского оборудования. В итоге клиенты помощника получили штрафы

по 100 тысяч рублей каждый, а сам владелец шпионских гаджетов приговорен к штрафу в 140 тысяч рублей. По второму эпизоду его тоже наказали штрафов, но уже в размере 70 тысяч.