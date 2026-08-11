"Владимирский стандарт" продлил простой до конца августа

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Предприятие "Владимирский стандарт" до сих пор не вышло из простоя. Как сообщает издание "Чеснок", оно продлило остановку производства до 21 августа.

Надо отметить, что работы приостановились в начале июля. В региональном Правительстве объясняли простой технологической необходимостью. Сотрудники предприятия получают две трети зарплаты.

Изначально работники должны были выйти из простоя 16 июля, потом - 24 июля, затем перенесли на 8 августа. Но и сейчас сроки сдвинулись. Какова реальная ситуация на производстве, неизвестно.