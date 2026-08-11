Над Владимирской областью уничтожены украинские беспилотники

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщают Правительство Владимирской области и Министерство обороны Российской Федерации, с восьми часов вечера 10 августа до восьми часов утра 11 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Уничтожили их над 15 регионами России, в число которых вошла Владимирская область. Другой официальной информации по этому поводу в региональном правительстве не озвучили.

Из ближайших соседей БПЛА были перехвачены также в Рязанской и Московской областях.