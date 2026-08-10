В Меленковском округе ремонтируют трассу «Касимов-Муром-Нижний Новгород»

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Меленковском округе сотрудники АО «ДСУ-3» проводят ремонт участка автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород» на отрезке, ведущему к поселку Илькино.

Сейчас на участке производится укладка верхнего слоя покрытия, для чего дорожники используют щебеночно-мастичную смесь, которая рассчитана на грузовики, тяжелую сельхозтехнику и интенсивное движение.

Одновременно ведется обустройство заездных карманов к двум автобусным остановкам с посадочными площадками. Как только эти работы закончатся, работники «ДСУ-3» присупят к укреплению обочин.