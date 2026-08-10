Во Владимирской области за неделю произошло 50 ДТП с пострадавшими

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за всю минувшую неделю на дорогах региона произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек пострадал и 66 получили различные травмы.

Кроме того, за это же время случилось 332 аварии, в которых пострадали только автомобили.

Между тем, за всю минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции остановили 85 водителей, либо севших руль пьяными, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.