В Коврове осудят жителя Москвы, который пытался продать несуществующий товар

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 35-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшему.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый разместил на сайте объявлений информацию о продаже процессора для компьютера, которого в действительности у него не было. Для большей убедительности он выставил фотографию процессора, взятую в интернете.

Житель Коврова откликнулся на объявление, после коротких переговоров мужчины договорились об условиях покупки товара. Потерпевший перевел оговоренные деньги, однако процессор так и не получил, отмечают в областной прокуратуре.

Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.