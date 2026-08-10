В Александровском округе водитель питбайка при обгоне врезался в легковую машину

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля около 17.05 в городе Карабаново Александровского округа на улице Мира.

По предварительным данным, 47-летний водитель питбайка «Моно», ехавший со стороны улицы Революции в сторону улицы Совхозная, пошел на обгон, однако столкнулся в ехавшим навстречу автомобилем «Шевроле» под управлением 22-летнего молодого человека.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Пострадал и его 43-летний пассажир, однако от госпитализации он отказался.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.