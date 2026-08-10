Во Владимире началось озеленение улицы Комиссарова

скрин с видео МКУ "Зеленый город"

Во Владимире продолжаются работы по озеленению улиц и общественных пространств. Специалисты "Зеленого города" завершила важный этап работы на пересечении улицы Горького и проспекта Строителей: высадили иргу, бересклет и спирею.

Также началось озеленение улицы Комиссарова. На разделительной полосе от пересечения с улицей Безыменского создаётся настоящий зелёный щит города. Здесь появится более 78 крупномерных деревьев: стройные ели, яркие рябины разных сортов, клёны, яблони, берёзы и целых 40 пирамидальных тополей, а также около 1 800 кустарников и многолетних растений (кизильник, спирея, декоративные травы).

Сейчас в городе одновременно реализуются 15 проектов по созданию красивых и комфортных общественных пространств.