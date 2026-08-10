За неделю с жителей Владимирской области сняли 8 клещей, зараженных боррелиозом

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Клещи во Владимирской области не сдают своих позиций. За прошедшую неделю от них пострадал 101 человек, в том числе 27 детей, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы региона обратились 2206 человек, в том числе 439 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области еженедельно исследуют клещей на заражённость возбудителями инфекций. За неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено 8 зараженных боррелиозом.

Лаборатория по исследованию клещей расположена во Владимире по адресу: ул. Токарева, д.5. Время работы: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45. Исследование платное.