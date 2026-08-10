Во Владимире произошел крупный пожар в гараже на улице Фурманова

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, диспетчеры дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях 10 августа в 12.52 приняли тревожный сигнал с улицы Фурманова, 14 «А», где произошел пожар в гараже.

На место ЧП прибыли 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. На тот момент внутри гаража и на его крыше открытое пламя бушевало на всей площади.

Сотрудники МЧС приступили к тушению, и через некоторое время локализовали и ликвидировали пламя на площади 250 квадратных метров. Проливка сгоревших конструкций продолжается.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.