Во Владимирской области женщина выиграла суд о контенте в социальной сети

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Кольчугинским городским судом рассмотрен иск женщины, разместившей на странице принадлежащего ей сообщества видеоролики, автором которых является она сама.

Через некоторое время после публикации она заметила, что администраторы другого сообщества «одолжили» ее видеозаписи без спроса. В общей сложности без разрешения автора они разместили у себя четыре ролика, принадлежащие истице.

Возмущенная женщина потребовала за каждое нарушение отдельную компенсацию, общий размер которых оценила в 200 тысяч рублей. К тому же, по ее требованию ролики были сразу же удалены.

Являвшаяся ответчиком женщина-администратор другого сообщества не согласилась, заявив, что часть контента делала она сама, а другую часть ей присылали друзья и знакомые для публикации. К тому же, она считала, что нарушение было единичным, а не повторявшимся.

Однако суд установил, что спорные видео сперва были размещены в одном паблике, и только потом появились в другом, да и авторство сомнений не вызывало. Кроме того, размещенные в разные дни и часы ролики не могут считаться единичным нарушением.

В итоге с учетом всех обстоятельств суд встал на сторону истца, но снизил размер компенсации до 40 тысяч рублей — по 10 за каждое видео. К тому же ответчице придется оплатить судебные расходы.