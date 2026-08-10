Суздаль и Сургут заключили соглашение о сотрудничестве

Фото администрации города Суздаля.

Правительство Владимирской области сообщает, что Суздаль и Сургут подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно укрепить и без того крепкие партнёрские связи.

По сообщением региональных властей, на самом деле история взаимоотношений между двумя городами началась еще в 2000 году. За эти годы между муниципалитетами сложилась особая связь. Сургут помогал Суздалю в восстановлении исторических памятников, а суздальские мастера под руководством Игоря и Владимира Кехтеров участвовали в создании историко-культурного центра «Старый Сургут», построенного без единого гвоздя.

Что касается соглашения, то стороны договорились развивать совместные культурные и туристические проекты, обмениваться опытом, поддерживать молодёжные инициативы. Со стороны Суздаля свою подпись на документах поставил нынешний глава города Роман Кавинов.