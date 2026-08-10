Во Владимире откроется вторая выставка памяти фотографа Владимира Чучадеева

фото АСРИП ВО «Медиасфера»

13 августа в 14 часов в Центральном парке состоится открытие второй посмертной выставки работ владимирского фотографа Владимира Чучадеева, которого не стало 27 ноября 2024 года.

Фотовыставку "Объектив памяти" организует Ассоциация «Медиасфера». Этот социально значимый проект получил грантовую поддержку администрации города Владимира и посвящён сохранению наследия мастера.

В этом году тема выставки — красивые пейзажные фотографии и сохранение окружающей среды. Каждая работа — это история о любви к родной природе, рассказанная через объектив талантливого художника.

После торжественного открытия в 14.30 в павильоне "Галерея" начнется образовательный интенсив для фотографов. На нем выступят эксперты и мастера фотографии, пройдет лекция по съёмке в окружающей среде, на природе и в лесу. Участие абсолютно бесплатное (6+).

Все, кто зарегистрируется заранее, получат в подарок второй набор открыток с лучшими пейзажными работами Владимира Чучадеева. Чтобы зарегистрироваться, необходимо отправить письмо на адрес mediasthera33@mail.ru. Тема письма: «ФИО примет участие в образовательном интенсиве 13 августа».