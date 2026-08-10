Во Владимире в общежитии на улице Асаткина до смерти избили женщину

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Прокуратура Владимирской области и региональное Следственное управление СК России, на днях с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в 2025 году к с 43-летнему жителю Владимира в его комнату общежития на улице Асаткина переехала 42-летняя подруга. С тех пор они стали жить вместе и часто употребляли алкогольные напитки.

В ночь на 11 ноября мужчина, будучи пьян, не менее пяти раз ударил подругу неким предметом, отчего та получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Испугавшись, хозяин сам вызвал «скорую помощь», но когда медработники оценили состояние женщины, стал препятствовать ее отправке в больницу. Фельдшер СМП понимал, что пострадавшую мог избить сам мужчина, поэтому вызвал полицию. Однако даже в присутствии приехавших сотрудников Росгвардии хозяин стал вести себя агрессивно. Тогда стражи порядка вывели его в коридор и одели на него наручники.

Женщину доставили в Больницу скорой помощи Владимира, но спасти ей жизнь врачам не удалось — она скончалась через несколько дней. Ее приятель вину не признал и выдвинул версию, якобы женщина сама упала с кровати и получила травму, что было опровергнуто следствием. Кроме того, он обвинял врачей в некачественном оказании медпомощи.

Уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду Владимира.