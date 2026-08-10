Во Владимире центральную аллею парка "Патриот" временно закроют для посетителей

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Администрация Владимира сообщает о том, что центральную аллею парка "Патриот" временно закроют для посетителей. Именно там расположена военная техника.

Жители областного центра давно обращали внимание на то, что постаменты требуют ремонта. И вот, наконец, они их дождались. Подрядчик должен будет очистить бетонные конструкции от пыли, восстановить их внешний вид с помощью бетонирования, а затем покрасить лаком.

Работы по их обновлению будут длиться до 1 сентября. Поэтому по аллее пройти будет нельзя. В мэрии просят планировать свои прогулки и обходные маршруты.