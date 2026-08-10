Самозанятые из Владимира с августа начнут получать выплаты по больничным

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Отделение Социального фонда России по Владимирской области сообщает, что владимирские самозанятые получат первые выплаты по больничным листам в августе. Речь идет об участниках эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявку о вступлении в январе этого года и начали перечислять взносы с февраля. В эксперименте участвуют 108 человек.

Участвовать в эксперименте можно было с этого года. Но для этого самозанятые должны были применять налог на профессиональный доход и подать заявление в региональное Отделение СФР, после чего начать выплачивать взносы на страхование по временной нетрудоспособности. После этого спустя полгода участники эксперимента могли рассчитывать на начало получения выплат по больничному листу.

В региональном отделении СФР добавили, что всех, кто имеет право на больничный, уведомят обязательно. Также уведомления будут приходить после закрытия больничных листов. Все отчисления по больничным листам пока распространяются лишь на случаи болезней. Они не касаются декретных выплат.