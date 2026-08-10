В Петушках продолжается строительство новой блочно-модульной котельной

фото со страницы Министерства ЖКХ Владимирской области

В Петушках продолжается строительство новой котельной на пересечении улиц Покровка и Фабричный проезд у дома № 8 (микрорайон Катушка) мощностью 5,25 МВт.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области». Благодаря этой программе Петушинскому муниципальному округу из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 107,5 миллиона рублей.

Строительство новой котельной необходимо для ухода от старой промышленной котельной ООО "Химстаб" с высокой степенью износа и ее выводом из эксплуатации. К теплоснабжению от новой котельной будут подключены жители 31 многоквартирного дома, учреждения образования и другие социально-значимые объекты микрорайона.

Как сообщает региональное Министерство ЖКХ, на сегодняшний день готовность котельной составляет уже 50 %. Ведутся работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Параллельно с этими работами на площадке завода – изготовителя идет сборка модулей котельной.