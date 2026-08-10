Владимирский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по качеству школьных товаров

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Родители школьников активно готовят детей к новому учебному году. В связи с этим специалисты регионального управления Роспотребнадзора открыли "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

С 10 по 21 августа специалисты расскажут, как выбрать безопасные школьные принадлежности, на что обратить внимание при покупке одежды, рюкзака или других товаров для ребенка.

Получить консультацию можно: по бесплатному номеру 8 (800) 200-05-45, а также по телефону «горячей линии» Управления 8(4922) 45-10-70.

В рамках "горячей линии" на вопросы ответят специалисты Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» 8 (4922) 53-57-28.

На федеральном уровне работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).