В Коврове хозяйке собаки сожгли автомобиль за нападение ее пса на шпица

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова на днях утвердило обвинительное заключение и направило на рассмотрение в суд уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога.

По версии следствия, 6 июня текущего года девушка, управлявшая малолитражкой «Деу Матиз» подъехала к частному дому. Из автомобиля выскочила ее собака, которая подбежала к гулявшей поблизости другой собаке — более мелкому шпицу, и набросилась на него.

В итоге большой пес покусал маленького, и ветеринары установили, что у шпица повреждены шея и позвоночник.

Хозяин пострадавшей собаки пошел на разговор с хозяйкой крупного пса, и сперва пытался звать ее, стоя за забором. Однако та не откликнулась. Тогда мужчина несколько раз ударил металлическим ломом по стеклам «Матиза», а когда и это не принесло результата, облил автомобиль бензином и поджег.

В результате малолитражка сгорела полностью вместе с телефоном потерпевшей, который находился в тот момент в салоне. Сам хозяин шпица вину полностью признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.