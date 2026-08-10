Владимирская королева гимнастики Любовь Толкачева празднует 90-летие

Фото с сайта администрации города Владимира.

10 августа 2026 года исполнилось 90 лет известнейшему владимирскому тренеру по художественной гимнастике Любови Толкачевой. Именно она стояла у истоков открытия отделения художественной гимнастики во Владимире.

Супруга легендарного тренера Николая Григорьевича Толкачева, Любовь Николаевна и сама - яркая, неординарная личность. С 1964 года, когда во Владимире было открыто отделение художественной гимнастики в детской гимнастической школе, Любовь Николаевна возглавляла его как тренер-преподаватель, а в 2007 году, после образования самостоятельной муниципальной СДЮШОР №5 по художественной гимнастике, стала её первым директором.

За свою многолетнюю деятельность Любовь Николаевна воспитала несколько поколений гимнасток, множество кандидатов в мастера спорта, более 30 мастеров спорта СССР и России. Она была наставником многократной чемпионки мира и Европы Светланы Кагарлицкой. Её ученицы в 1970-80 годах входили в состав сборной команды СССР.

Любовь Николаевна награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многочисленными грамотами и благодарностями администрации г. Владимира, Владимирской области и Всероссийской федерации художественной гимнастики.