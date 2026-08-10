Владимирское "Торпедо" в гостях обыграло вологодское "Динамо"

фото со страницы владимирского "Торпедо" в ВК

9 августа состоялся выездной матч владимирского "Торпедо". В Вологде черно-белые сыграли с местной командой "Динамо". Владимирским футболистам удалось одержать победу. Единственный гол во втором тайме забил Валерий Архипенко.

- Это тяжелейшая игра, но с нашей стороны она была одной из лучших. Было 3-4 голевых момента, но реализация хромает - будем над этим работать. Соперник - команда самобытная, тоже создавали моменты, но наши ребята - молодцы, перетерпели. И я считаю, что мы заслуженно выиграли, - отметил тренер Аслан Засеев.

Сейчас владимирское "Торпедо" находится на шестой строчке. Следующая игра пройдет 12 августа. Черно-белые на выезде сыграют с московским "Строгино".