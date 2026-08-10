Во Владимирской области во II квартале выявили 21 фальшивку

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Владимирское отделение Центробанка России сообщает, что в 33 регионе во II квартале 2026 года обнаружили 21 фальшивку. Годом ранее за то же время было обнаружено 27 фальшивых купюр.

Фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей: за апрель-июнь из обращения изъяли 12 таких банкнот (против 16 годом ранее). Также выявлены 8 фальшивых тысячерублевых и одна двухтысячная купюра. А вот фальшивых купюр иностранных валют в регионе не встречали.

Вопрос фальшивок остается актуальным, так как, по данным опроса Центробанка России, большинство россиян продолжают использовать наличные: 48% не видят возможности от них отказаться, 27% предпочитают их для повседневных расчетов, а 6% платят исключительно ими. Самыми востребованными остаются банкноты в 1000 (51%), 500 (29%) и 5000 (23%) рублей. Чем выше номинал, тем внимательнее к нему относятся: при этом 11% проверяют все купюры на подлинность, но 47% никогда этого не делают. Чаще всего люди обращают внимание на водяной знак, защитную нить и тактильные свойства бумаги.