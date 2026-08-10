Во Владимире увеличится количество «умных» светофоров

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Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, в рамках внедрения Интеллектуальной транспортной системы на дорогах, входящих во Владимирскую агломерацию, с 2023 по 2025 год уже установлено 33 модернизированных светофора. Это «умные» объекты, которые способны накапливать данные о дорожной обстановке, анализировать их и принимать наиболее оптимальные решения с точки зрения интервалов работы.

До конца 2026 года «умных» светофоров станет еще больше — еще 17 объектов пройдут такую же модернизацию, причем 13 из них уже готовы.

В ЦБДД напомнили, что уже сейчас водители Владимира благодаря этой системе могут попасть на «зеленую волну», которая позволяет проехать по проспекту Ленина от улицы Верхняя Дуброва до улицы Студеная гора под зеленые сигналы светофора практически без остановок. Для этого нужно двигаться со скоростью не более 50 километров в час.