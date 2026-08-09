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НовостиОбщество9 августа 2026 14:12

Во Владимире ликвидировали пожар в общежитии на улице Добросельской

Оно располагается рядом с комплексом "Милосердие и порядок"
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

9 августа во Владимире произошел пожар в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13.34. Дежурному смены рассказали, что горит что-то в многоквартирном жилом доме на улице Добросельской. Речь идет о доме №2-В. Это общежитие располагается рядом с комплексом "Милосердие и порядок".

По прибытии первых подразделений наблюдался дым из окна дома. В итоге пожарные быстро потушили огонь, не дав ему разгореться, так как площадь пожара составила 20 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава МЧС России.