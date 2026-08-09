Во Владимирской области в пожарном пруду утонул 36-летний мужчина

Фото со страницы Министерства региональной безопасности Владимирской области в мессенджере MAX.

Министерство региональной безопасности Владимирской области сообщает, что 8 августа в Вязниковском районе утонул взрослый мужчина. Несчастный случай произошел в микрорайоне Нововязники, который является частью Вязников как муниципального округа.

Возле дома №43 по улице Гражданской в небольшом пожарном пруду утонул тридцатишестилетний мужчина. На месте происшествия работали спасатели вязниковской спасательной станции АСС Владимирской области. Что стало причиной гибели, органами власти не называется. Сказано лишь, что обстоятельства гибели выясняются.

Тем временем ковровские журналисты из издания gorodkovrov.ru рассказали, что утром 8 августа также утонул 32-летний мужчина на озере Старка в Коврове. Тело его вытащили водолазы.