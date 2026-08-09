В Ковровском округе открыли Центр спорта в рамках дня физкультурника

Иллюстративное фото. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 августа во Владимирской области масштабно отмечали День физкультурника. По всему региону состоялось более 50 мероприятий: Фестиваль восточных единоборств в Судогде, семейный фестиваль в Красной Горбатке, турниры по пляжному волейболу в Радужном и Покрове, фестиваль ГТО в Петушках и многое другое.

А в Ковровском муниципальном округе прошла церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса "Центр спорта", который открыл свои двери для жителей поселка Первомайский. Кстати, власти сообщали об окончании строительства данного центра еще в начале апреля этого года, однако церемонию открытия решили отложить до праздника.

В торжественной церемонии приняла участие министр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Фёдорова, вместе с ней открывал Центр спорта глава Ковровского округа Вячеслав Скороходов.