Во Владимирской области отмечают день строителя

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9 августа по всей стране отмечают день строителя. В связи с этим событием губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил всех причастных, а также рассказал о главных достижениях региона в этой сфере.

В частности, он рассказал, что в 2025 году было построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Возведено более 4300 домов, их них 52 многоквартирных. Кроме того, 448 человек расселено из аварийного жилья.

Отдельно отметил глава региона глобальные работы по обновлению привокзальных площадей в Муроме, Владимире и Гусь-Хрустальном. Во Владимире также продолжается подготовка к строительству парка за Дворцом детского и юношеского творчества. Еще в 2025 году в Юрьев-Польском округе капитально был отремонтирован мост между сёлами Калиновка и Сосновый бор, а в Судогодском округе открылся «Сойма - парк». Вспомнил губернатор про открытие после пожара Владимирского драмтеатра, появление в Александрове Дворца бракосочетаний, а в Муроме - трассы для маунтинбайка.

Наконец, губернатор пожелал всем причастным к сфере строительства крепкого здоровья, успешной реализации самых смелых проектов, безупречного качества и новых профессиональных высот.