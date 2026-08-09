Во Владимирской области подростку удалили сложный костно-хрящевой экзостоз

Фото со страницы областного центра Спецмедпомощи в ВК.

Во Владимирской области сотрудники Областного центра Спецмедпомощи, расположенного в Пиганово, сумели помочь подростку с серьезным заболеванием.

У 14-летнего мальчика были жалобы на патологическое образование по задней поверхности бедра, из-за чего он постоянно испытывал боль и не мог нормально ходить. Обследование помогло поставить диагноз. У подростка оказался костно-хрящевой экзостоз бедренной кости. При этом он имел редкую форму: он располагался на задней поверхности в районе сосудисто-нервного пучка и имел огромные размеры.

В центре рассказали, что лечащим врачом подростка стал опытнейший врач, травмотолог-ортопед Игорь Ганькин. Он тщательно спланировал операцию, а потом и успешно провел резекцию костно-хрящевого экзостоза в полном объеме. Теперь ребенок может вернуться к полноценной жизни.