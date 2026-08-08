В Гусь-Хрустальном осудят курьера мошенников, обманувших двух пенсионерок

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Гусь-Хрустального утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по статье «Мошенничество».

По версии следствия, 20-летний парень из Кировской области в январе текущего года вступил в переписку с неизвестными и договорился участвовать в мошеннической схеме. Тайные кураторы звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками силовых структур и запугивали пенсионеров историями, якобы те переводили деньги террористам. Чтобы «уйти от уголовной ответственности» людям предлагали передать все свои сбережения якобы для проверки их на подлинность и снятия отпечатков пальцев возможных преступников.

За деньгами приезжал тот самый 20-летний кировец, которого в итоге и задержали. Таким образом мошенникам удалось обмануть 88-летнюю пенсионерку из Гусь-Хрустального и 78-летнюю жительницу Тольятти, общая похищенная сумма составила 1 миллион рублей.

Сам молодой человек вину полностью признал. Уголовное дело предстоит рассматривать Гусь-Хрустальному городскому суду.