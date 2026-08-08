В Суздале лишили прав водителей, стоящих на учете у нарколога

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа провело проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой обнаружилось, что четыре водителя по состоянию здоровья не могут управлять автомобилями.

Все четверо стоят на учете у врача-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя и по причине употребления психоактивных веществ. В связи с этим вождение ими автомобилей может создавать опасность для окружающих.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Суздальский районный суд, потребовав прекратить действие водительских прав у всех четверых. Суд удовлетворил иски надзорного ведомства.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.