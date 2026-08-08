В Камешковском округе построят тротуар вдоль трассы в деревне Тереховицы

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, жители деревни Тереховицы обратились в надзорное ведомство Камешковского округа с жалобой на отсутствие тротуара в их населенном пункте.

Через Тереховицы проходит автомобильная дорога, однако нормального пешеходного пути там нет. В связи с этим прокуратура по результатам проверки обратилась с иском в суд, потребовав от балансодержателя трассы построить тротуар. Суд это требование удовлетворил.

Пока решение в законную силу не вступило, однако ситуация остается на контроле надзорного ведомства.