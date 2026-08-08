В Гусь-Хрустальном округе из-за грозы с ветром на дорогу упали деревья

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 7 августа в 21.34 диспетчеры дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях получили звонок из Гусь-Хрустального округа. Как оказалось, в результате прошедшего вечером грозового фронта с дождем и усилением ветра, на трассе «Гусь-Хрустальный — поселок имени Воровского» прямо на проезжую часть были повалены деревья.

На место падения деревьев выезжали сотрудники МЧС совместно с коллегами из Аварийно-спасательной службы Владимирской области. Совместными усилиями рухнувшие на дорогу стволы распилили и убрали. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

На месте падения деревьев работали 10 сотрудников экстренных служб на трех машинах.