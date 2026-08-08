Во Владимирской области при обследовании полей не обнаружен колорадский жук

Фото: Денис РЯБЦЕВ

Как сообщает ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям, специалисты постоянно проводят обследование полей с целью обнаружения новых очагов распространения колорадского жука и его личинок.

Согласно статистике, повреждение жуком 30-40 процентов листьев приводит к снижению урожайности на 20-30 процентов, а если повреждения значительнее, есть риск и вовсе остаться без урожая.

Специалисты начинают отслеживать популяцию колорадского жука ранней весной, в том числе обнаруживают перезимовавших особей и заселение ими первых всходов. Также осмотры полей регулярно проводят в течение лета, так как жуки могут прилетать с других территорий.

Согласно данным Россельхозцентра, весной в ходе учета перезимовавшего колорадского жука было обследовано 0,05 тысяч гектара полей, и вредителя не обнаружили.

По состоянию на 5 августа специалисты обследовали уже 1,144 тысячи гектаров на наличие собственно жука, и 0,1 тысячи гектара — на предмет личинок. Ни тех, ни других обнаружено не было. Тем не менее, против этого вредителя во Владимирской области обработали 1,293 тысяч гектаров полей.