Во Владимире Успенский собор отреставрируют до конца 2028 года

Успенский собор Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее мы сообщали о том, что Министерство культуры России ищет подрядчика, который займется реставрационными работами в Успенском соборе Владимира. На днях торги были завершены, подрядчик определен, однако его имя пока не называется. Стоимость контракта составила 334 миллиона 300 тысяч рублей, его заключили с единственной подавшей заявку организацией.

Напомним: реставрация Успенского собора будет проходить в несколько этапов. Подготовительные работы начнутся сразу после заключения контракта, что произойдет, вероятнее всего, уже в 2026 году. В целом список необходимых работ включает 22 пункта. Все начнется с археологического исследования вокруг и внутри собора, а самыми дорогими станут реставрация фасадов, кровли, крылец, куполов, крестов и подзоров, ремонт инженерных сетей и молниезащита. Так же отреставрируют интерьер и другие элементы храма.

Все работы должны быть полностью завершены до 30 декабря 2028 года.