Во Владимире завершается сезон ремонта автомобильных дорог

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Как сообщает администрация города Владимира, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировали отремонтировать 10 участков автодорог общей протяженностью 4,9 километра, а также 2560 метров тротуаров. По состоянию на 7 августа работы на всех этих объектах завершены.

Что касается муниципальной программы ремонта «Дорожное хозяйство города Владимира», то по ней на текущий год запланировано привести в порядок 13 участков автодорог Владимира, общая протяженность которых составила 2,3 километра, а также 2010 метров тротуаров. Сейчас завершены работы на 11 участках, в то время как на объекте, расположенном на улице Осьмова и улице Ивановской-Подгорной работы еще ведутся. Здесь уже уложили 200 метров нового тротуара, а также укладывают 360 метров нового асфальта на автодороге и выравнивают колодцы.

Последним объектом, на котором в 2026 году во Владимире состоится ремонт, будет улица Спасская.