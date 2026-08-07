В Камешковском округе автомобиль сгорел после столкновения с поездом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Горьковская железная дорога -филиал ОАО «РЖД», происшествие случилось 6 августа в 23.51 на перегоне межу станциями Владимир и Второво.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на нелегальном железнодорожном переезде сгорел легковой автомобиль, водитель которого не пострадал, но покинул место происшествия.

В ГЖД рассказали, что легковушка выехала на пути вне оборудованного переезда перед приближавшимся к ней почтово-багажным поездом. Машинист заметил автомобиль, но расстояние было уже слишком мало, и несмотря на экстренное торможение предотвратить столкновение не удалось.

Инцидент не повлиял на движение других поездов. Проверку по факту случившегося проводят в Госавтоинспекции.