Во Владимирской области потерпел крушение легкомоторный самолет

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Как сообщает Межгосударственный авиационный комитет, инцидент произошел 6 августа вблизи населенного пункта Кусуново, являющегося частью Владимира.

По сведениям МАК, авиационное происшествие случилось с самолетом марки Cessna 172K RA-2408G, которым пользуется ООО «Маг Аеро Тренинг».

По сведениям авиакомитета, в момент аварии на борту самолета находился один пилот, других людей в салоне не было.

Сейчас МАК сформировал комиссию, которая будет расследовать данное происшествие, она уже приступила к работе.

Как сообщается на сайте самой компании «Маг Аеро Тренинг», организация является летной школой, совершающей полеты с аэродрома в селе Павловское Суздальского округа.