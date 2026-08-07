Владимирский театр драмы поставит спектакль "За спиной декабристов"

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Объявлены результаты конкурса постановок по произведениям современных драматургов, организатором которого выступила Автономная некоммерческая организация "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры РФ.

Владимирский театр драмы получил грант на постановку спектакля "За спиной декабристов". Автором пьесы является драматург, член Союза писателей СССР Владимир Малягин. Поставит спектакль режиссер Рената Сотириади.

Будущий спектакль - попытка высказать свой взгляд на восстание декабристов, основываясь на историческом контексте, показать поведение исторических личностей и их влияние на принятие тех или иных решений.

Премьера спектакля состоится 4, 5 и 6 сентября. Билеты уже в продаже.