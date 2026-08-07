В 2026 году в больницы Владимирской области должны прийти работать 158 врачей

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Во Владимирской области сохраняется дефицит врачей и медсестер. По состоянию на 1 января текущего года, на 10 тысяч человек приходится 33,85 врача и 81,38 среднего медперсонала. В прошлом году численность врачей увеличилась на 65 человек, медсестер - на 109 человек.

Как сообщает областной Минздрав, в текущем году в больницы региона должны прийти работать 158 врачей, которые получили образование по целевому набору. Среди них закончивших специалитет – 98 студентов (лечебное дело - 61, педиатрия - 25, стоматология - 11), ординатуру – 60 студентов.

Среди них студенты Владимирского филиала ПИМУ – 24 ординатора, поступивших на обучение в 2024 году (неврология – 3, анестезиология-реаниматология – 1, физическая и реабилитационная медицина – 1, инфекционные болезни - 2, акушерство и гинекология – 3, психиатрия – 5, рентгенология – 3, оториноларингология – 2, педиатрия – 3, КДЛ – 1).

В числе наиболее востребованных врачебных специальностей остаются: терапевты участковые, педиатры, анестезиологи реаниматологи, психиатры, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры.