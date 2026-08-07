В Муроме председатель ЖСК назначил сам себя на должность управдома

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Как сообщают Прокуратура Владимирской области и региональное СУ СК России, на днях в Муроме направлено в суд уголовное дело по факту подделки официального документа, в котором обвиняется местный житель.

По версии следствия, с 2016 года мужчина был председателем ЖСК, организованном жителями одной из пятиэтажек по улице Орловской. В 2025 году у него истек очередной срок полномочий, однако управдом, находясь у себя в квартире, подделал протокол общего собрания жильцов, не спрашивая их мнения, и тем самым продлил срок своего руководства еще на год.

На основании этого же протокола он получил доступ к открытому в банке домовому счету и получил возможность выполнять административно-хозяйственные функции.

В ходе прокурорской проверки обнаружилось, что в реальности жильцы никаких протоколов не подписывали и участия в общем собрании не принимали.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд, сам управдом свою вину признал. Тем временем в его действиях обнаружены признаки присвоения. Следователи полагают, что он присвоил более 100 тысяч рублей из общих денег жильцов дома.