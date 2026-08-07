Во Владимирской области откроют четвертую школу креативных индустрий

фото со страницы Владимира Куимова в ВК

Владимирская область продолжает участвовать в федеральном проекте Министерства культуры РФ по созданию школы креативных индустрий.

В этом году в регионе откроется уже четвертая школа креативных индустрий для детей и молодежи. Проект совместно реализуют Малыгинская школа искусств Ковровского округа и гимназия города Доброграда.

Сама школа будет располагаться на базе гимназии. Для этого здесь есть вся необходимая инфраструктура, помещения, а еще будут новые пространства и цифровые технологии. В школе креативных индустрий в течение двух лет будут бесплатно заниматься 120 детей